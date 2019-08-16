Тренер «Оренбурга» Захарчук показал судье виртуальную карточку. И был удален

В матче шестого тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» главный арбитр Михаил Вилков удалил ассистента главного тренера хозяева Владимира Федотова. Красную карточку получил Платон Захарчук.

Во втором тайме Захарчук сначала получил желтую карточку за споры. В ответ он повторил действия арбитра, показав ему виртуальный «горчичник». После этого тренер был удален.

? Во втором тайме матча #ОренбургСочи арбитр показал красную карточку ассистенту главного тренера «Оренбурга» Платону Захарчуку.



? Весь эпизод с удалением — в видео #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/IgBU8VxwRA — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 16, 2019

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