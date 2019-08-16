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Тренер «Оренбурга» Захарчук показал судье виртуальную карточку. И был удален

16 августа 2019, 19:31
Платон Захарчук был удален за это «предупреждение». Михаил Вилков предупреждает Платона Захарчука. Платон Захарчук отвечает арбитру жестом. Платон Захарчук отвечает арбитру жестом. Михаил Вилков удаляет Платона Захарчука.
Платон Захарчук был удален за это «предупреждение».
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В матче шестого тура чемпионата России «Оренбург» — «Сочи» главный арбитр Михаил Вилков удалил ассистента главного тренера хозяева Владимира Федотова. Красную карточку получил Платон Захарчук.

Во втором тайме Захарчук сначала получил желтую карточку за споры. В ответ он повторил действия арбитра, показав ему виртуальный «горчичник». После этого тренер был удален.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Сочи

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