"Оренбург" проиграл "Зениту" все пять матчей в чемпионате России

В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург" (2:0). Эта победа стала пятой для сине-бело-голубых в пяти встречах против "газовиков". Таким образом "Зенит" является единственной командой в премьер-лиге, у которой "Оренбург" не может отнять очки. Из нынешних участников чемпионата России ни одной победы команда Владимира Федотова не одержала только над "Уралом" (+0=1-3, мячи 3-7). (Денис Аль-Юсифи)

Матчи "Зенита" против "Оренбурга" в чемпионате России

Дата Матч Авторы голов 24.10.2016 Зенит – Оренбург – 1:0 Мак, 17 26.04.2017 Оренбург – Зенит – 0:1 Жулиано, 17 – с пенальти 16.09.2018 Оренбург – Зенит – 1:2 Ойеволе, 48 – Ерохин, 14, 45 31.03.2019 Зенит – Оренбург – 3:1 Азмун, 48, 88. Ракицкий, 81 – Сутормин, 33 28.07.2019 Оренбург – Зенит – 0:2 Азмун, 1. Дзюба, 55 – с пенальти

Итого: +5=0-0, мячи 9-2​

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