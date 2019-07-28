"Оренбург" проиграл "Зениту" все пять матчей в чемпионате России

В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург" (2:0). Эта победа стала пятой для сине-бело-голубых в пяти встречах против "газовиков". Таким образом "Зенит" является единственной командой в премьер-лиге, у которой "Оренбург" не может отнять очки. Из нынешних участников чемпионата России ни одной победы команда Владимира Федотова не одержала только над "Уралом" (+0=1-3, мячи 3-7). (Денис Аль-Юсифи)
Матчи "Зенита" против "Оренбурга" в чемпионате России
|
Дата
|
Матч
|
Авторы голов
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24.10.2016
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Зенит – Оренбург – 1:0
|
Мак, 17
|
26.04.2017
|
Оренбург – Зенит – 0:1
|
Жулиано, 17 – с пенальти
|
16.09.2018
|
Оренбург – Зенит – 1:2
|
Ойеволе, 48 – Ерохин, 14, 45
|
31.03.2019
|
Зенит – Оренбург – 3:1
|
Азмун, 48, 88. Ракицкий, 81 – Сутормин, 33
|
28.07.2019
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Оренбург – Зенит – 0:2
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Азмун, 1. Дзюба, 55 – с пенальти
Итого: +5=0-0, мячи 9-2
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