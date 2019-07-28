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"Оренбург" проиграл "Зениту" все пять матчей в чемпионате России

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В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург" (2:0). Эта победа стала пятой для сине-бело-голубых в пяти встречах против "газовиков". Таким образом "Зенит" является единственной командой в премьер-лиге, у которой "Оренбург" не может отнять очки. Из нынешних участников чемпионата России ни одной победы команда Владимира Федотова не одержала только над "Уралом" (+0=1-3, мячи 3-7). (Денис Аль-Юсифи)

Матчи "Зенита" против "Оренбурга" в чемпионате России

Дата

Матч

Авторы голов

24.10.2016

Зенит – Оренбург – 1:0

Мак, 17

26.04.2017

Оренбург – Зенит – 0:1

Жулиано, 17 – с пенальти

16.09.2018

Оренбург – Зенит – 1:2

Ойеволе, 48 – Ерохин, 14, 45

31.03.2019

Зенит – Оренбург – 3:1

Азмун, 48, 88. Ракицкий, 81 – Сутормин, 33

28.07.2019

Оренбург – Зенит – 0:2

Азмун, 1. Дзюба, 55 – с пенальти

Итого: +5=0-0, мячи 9-2​

Оренбург - Зенит

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