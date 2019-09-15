«Оренбург» обыграл «Рубин»

«Оренбург» выиграл у «Рубина» (2:1) в матче девятого тура чемпионата России.

На 49-й минуте хозяев вывел вперед Рикарду Алвеш после неудачного выноса от Уремовича. Сравнял результат на 53-й минуте Евгений Башкиров. Победный мяч на 88-й минуте провел Артем Кулишев, реализовав пенальти

«Оренбург» набрал восемь очков и на данный момент занимает 13-е место. У «Рубина» десять очков и десятая позиция.

В следующем туре «Рубин» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Оренбург» примет «Локомотив».

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 49 (1:0). Башкиров, 53 (1:1). Кулишев, 89 — с пенальти (2:1).

«Оренбург»: Климович, Зотов, Сиваков, Козлов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Фамейе, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 83), Деспотович (Кулишев, 87).

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Степанов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 80), Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 73), Зуев.

Предупреждения: Шкофлек, 13. Башкиров, 54. Степанов, 59. Аюпов, 78. Уремович, 88. Плиев, 90+1.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Мухтаров (Петрозаводск).

15 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».

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