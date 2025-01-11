«Оренбург» объявил о переходе Переса в «Серро Портеньо»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес переходит в «Серро Портеньо», сообщает пресс-служба российского клуба.

25-летний аргентинец играл за «Оренбург» с января 2023 года. За это время он провел за клуб 57 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Оренбург» с 8 очками замыкает таблицу РПЛ.