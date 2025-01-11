Агент Сако: «Интерес от «Трабзонспора» действительно есть»
Футбольный агент Нассер Диалло рассказал по поводу будущего защитника «Ростова» Умара Сако.
«Мы ждем решения «Ростова». Интерес от «Трабзонспора» действительно есть. Все будет зависеть от цены, которую предложат за Умара», — сказал Диалло «РБ Спорт».
В текущем сезоне Сако участвовал в 24 матчах во всех турнирах, но не смог отметиться ни одним результативным действием. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|28.02
|19:00
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|1.03
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|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
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Ахмат – Рубин
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|1.03
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|2.03
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Спартак
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Бителло
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