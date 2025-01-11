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Сегодня, 17:11

Агент Сако: «Интерес от «Трабзонспора» действительно есть»

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Нассер Диалло рассказал по поводу будущего защитника «Ростова» Умара Сако.

«Мы ждем решения «Ростова». Интерес от «Трабзонспора» действительно есть. Все будет зависеть от цены, которую предложат за Умара», — сказал Диалло «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сако участвовал в 24 матчах во всех турнирах, но не смог отметиться ни одним результативным действием. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Ростов
ФК Трабзонспор
Умар Сако
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