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Мостовой считает, что на место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный уход Артура из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

— Артура купили за 15 миллионов евро. Можно ли сказать, что это провальный трансфер? Кто знал, что Артур будет основным? Никто. Потому что в «Зените» еще человек 15 хотят быть в основе.

— Его рассматривали как потенциальную замену Малкома.

— Значит, можно говорить, что этот трансфер провальный? Думаю, что нельзя. Хотя денег в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе. Наверняка Артур хочет играть, а в «Зените» у него мало игрового времени, он сидит в запасе. Он говорит: «Зачем мне сидеть? Давайте я лучше поеду туда, буду играть хотя бы». Это нормальная, стандартная ситуация в футболе.

— В таком случае «Зениту» стоит все-таки расставаться с игроком?

— По логике — да. Если он сам хочет уйти, то почему нет? Тем более у «Зенита» проблем нет, он может на место Артура купить еще троих таких же, — заявил Мостовой «ВсеПроСпорт».

Артур присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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