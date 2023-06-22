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Дьяков предположил, почему «Динамо» подписало контракт с Личкой на один сезон

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал назначение экс-главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на аналогичную должность в московской команде.

«Почему контракт на короткий срок? Все-таки Личка не такой именитый тренер и давать ему огромные деньги рискованно, чтобы в случае неудачи не платить большую компенсацию. Поэтому контракт на год, если успехи будут, то, естественно, будет пролонгация контракта. Интересно будет посмотреть на «Динамо», потому что «Оренбург» играл ярко под руководством Лички, много забивали, да, много пропускали. Но в «Динамо» игроки индивидуально сильнее во всех позициях», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10951991-dyakov-obyasnil-pochemu-dinamo-podpisalo-kontrakt-s-lichkoj-na-odin-sezon.html
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 4 : 1
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Локомотив – Торпедо
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Федор Чалов

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 19
П
Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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