Дьяков предположил, почему «Динамо» подписало контракт с Личкой на один сезон

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал назначение экс-главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички на аналогичную должность в московской команде.

«Почему контракт на короткий срок? Все-таки Личка не такой именитый тренер и давать ему огромные деньги рискованно, чтобы в случае неудачи не платить большую компенсацию. Поэтому контракт на год, если успехи будут, то, естественно, будет пролонгация контракта. Интересно будет посмотреть на «Динамо», потому что «Оренбург» играл ярко под руководством Лички, много забивали, да, много пропускали. Но в «Динамо» игроки индивидуально сильнее во всех позициях», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.