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«Оренбург» — «Крылья Советов»: почему арбитр не назначил пенальти в ворота гостей?

13:40
Эпизод матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов». Эпизод матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов». Эпизод матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов». Эпизод матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов».
Эпизод матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов».
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На 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) ошибся арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота гостей.

В том момент в штрафной площади самарцев Александр Анюков совершил фол по неосторожности: Сергей Терехов успел сыграть в мяч, а защитник «Крыльев» через мгновение ударил его ногой по ноге и сбил. Судья нарушение правил не зафиксировал и продолжил игру. (Александр Бобров)

Оренбург — Крылья Советов

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