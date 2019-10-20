На 85-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) ошибся арбитр Василий Казарцев, не назначивший пенальти в ворота гостей.

В том момент в штрафной площади самарцев Александр Анюков совершил фол по неосторожности: Сергей Терехов успел сыграть в мяч, а защитник «Крыльев» через мгновение ударил его ногой по ноге и сбил. Судья нарушение правил не зафиксировал и продолжил игру. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр