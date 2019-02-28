"Оренбург" и "Анжи" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Оренбург" и "Анжи" в матче 18-го тура молодежного первенства премьер-лиги победителя не выявили - 1:1. В составе хозяев поля гол забил Артем Галаджан, за махачкалинцев отличился Валентин Андямов.

"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, "Оренбург" - 14-е. У обеих команд в активе по 12 очков.

Молодежные команды



18-й тур

"Оренбург - мол." (Оренбург) - "Анжи - мол." (Махачкала) - 1:1 (0:0)



Голы: Галаджан, 47 (1:0). Андямов, 67 (1:1).

Судья: Захаров (Москва).

28 февраля. Оренбург. Стадион "Газовик".

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