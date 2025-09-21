«Динамо» на выезде обыграло «Оренбург»

Московское «Динамо» в гостях победило «Оренбург» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

Счет на 57-й минуте открыл форвард бело-голубых Эль-Мехди Маухуб. Марокканец отличился после столкновения голкипера «Оренбурга» Богдана Овсянникова с защитником своей команды. На 85-й минуте преимущество гостей с пенальти удвоил Максим Осипенко.

На 90+8-й минуте отличился Ульви Бабаев, а минуту спустя Максим Савельев отыграл один мяч и установил окончательный счет.

«Динамо» (12 очков) поднялось на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (7) идет 13-м в турнирной таблице.