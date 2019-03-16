"Оренбург" – "Динамо": Рауш и Панченко остались в запасе у гостей

Стали известны составы "Оренбурга" и московского "Динамо" на матч 20-го тура чемпионата России. Оба клуба имеют равное количество набранных очков – по 23, "Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице, "Оренбург" расположился на 13-й строчке.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Оренбург": Фролов – Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич – Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич – Деспотович. Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Бидловский, Козлов, Чуканов, Галаджан.

"Динамо": Шунин – Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен – Юсупов, Жоаозинью, Черных, Теттех – Луцеко, Марков. Запасные: Лещук, Евгеньев, Грулев, Соу, Рауш, Кардозу, Панченко.

"Оренбург" – "Динамо": текстовая онлайн-трансляция матча в 11.30 (мск)