«Оренбург» — махачкалинское «Динамо»: видео голов

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«Оренбург» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

28-я минута. Сундуков — 0:1

60-я минута. Гюрлюк — 1:1

81-я минута. Ревазов — 2:1