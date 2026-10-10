«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: Топмсон реализовал пенальти

«Оренбург» забил четвертый гол махачкалинскому «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России — 4:0.

На 69-й минуте встречи пенальти реализовал нападающий хозяев Хорди Томпсон. Главный судья встречи Станислав Матвеев назначил 11-метровый в ворота махачкалинского «Динамо» после просмотра видеоповтора. Защитник гостей Андрес Аларкон нарушил правила в своей штрафной площади.

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Динамо» Махачкала можно в футбольном матч-центре «СЭ».