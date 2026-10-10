Игдисамов — о детстве в Ташкенте: «Мама работала сутками, я фактически вырос на улице»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о детстве.

— В Ташкенте ваш отец рано ушел из семьи, мама каждый день работала, а вы много времени проводили на улице. Как вспоминаете детство?

— Мама работала сутками швеей, у нее был кооператив с моей тетей и ее мужем. Шили брюки. Иногда она могла не приезжать домой неделями. Кооператив был дома у ее сестры, там и ночевала. Сестренка оставалась у бабушки — матери отца: она нас не забыла, не разлюбила. А я оставался один. Вырос же фактически на улице.

— Опасно было?

— Было очень опасно. Я жил в Янгихаетском районе Ташкента. Там были деревянные бараки, обшитые шифером. Изначально там селили переселенцев, которые помогали восстанавливать город после землетрясения. Потом, когда люди уезжали в лучшие условия, туда начали заселять освободившихся из тюрьмы. Интересного контингента во дворе было навалом. И я сам хулиганил хорошо. По пути отца пошел, наверное.

Друг, который жил через дорогу в панельных девятиэтажках, говорил: «Смотрю через дорогу, а там темно, света нет, деревья как лес, бараки. Не то что жить, заходить страшно».

Я вырос там. Рос практически на улице, потому что мама все время на работе. Со школы пришел, рюкзак скинул и сразу на улицу. Что мне помогло — это футбол. Всегда ходил на тренировки, никогда не пропускал. Успевал и хорошо учиться. Школу закончил без троек. Понимал, что мой шанс устроить нормальную жизнь связан с футболом и учебой, поэтому уделял им внимание.

— Район был криминальный?

— Не совсем безопасный. Я был молодым пацаном, лет до 15 там жил. Детвору особенно не трогали. Но молодежь копировала поведение взрослых: ножички, четки, драки за район, пытались отбирать деньги. Я пошел в футбол поздно, в 11 лет. До этого занимался рукопашным боем, что очень помогало постоять за себя во дворе. Плюс отца моего многие знали. Проблем не было. Не могу сказать, что мне было тяжело. Случались сложные моменты в плане финансов, но, можно сказать, у меня было счастливое детство.