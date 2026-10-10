Игдисамов — о детстве в Ташкенте: «Мама работала сутками, я фактически вырос на улице»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о детстве.
— В Ташкенте ваш отец рано ушел из семьи, мама каждый день работала, а вы много времени проводили на улице. Как вспоминаете детство?
— Мама работала сутками швеей, у нее был кооператив с моей тетей и ее мужем. Шили брюки. Иногда она могла не приезжать домой неделями. Кооператив был дома у ее сестры, там и ночевала. Сестренка оставалась у бабушки — матери отца: она нас не забыла, не разлюбила. А я оставался один. Вырос же фактически на улице.
— Опасно было?
— Было очень опасно. Я жил в Янгихаетском районе Ташкента. Там были деревянные бараки, обшитые шифером. Изначально там селили переселенцев, которые помогали восстанавливать город после землетрясения. Потом, когда люди уезжали в лучшие условия, туда начали заселять освободившихся из тюрьмы. Интересного контингента во дворе было навалом. И я сам хулиганил хорошо. По пути отца пошел, наверное.
Друг, который жил через дорогу в панельных девятиэтажках, говорил: «Смотрю через дорогу, а там темно, света нет, деревья как лес, бараки. Не то что жить, заходить страшно».
Я вырос там. Рос практически на улице, потому что мама все время на работе. Со школы пришел, рюкзак скинул и сразу на улицу. Что мне помогло — это футбол. Всегда ходил на тренировки, никогда не пропускал. Успевал и хорошо учиться. Школу закончил без троек. Понимал, что мой шанс устроить нормальную жизнь связан с футболом и учебой, поэтому уделял им внимание.
— Район был криминальный?
— Не совсем безопасный. Я был молодым пацаном, лет до 15 там жил. Детвору особенно не трогали. Но молодежь копировала поведение взрослых: ножички, четки, драки за район, пытались отбирать деньги. Я пошел в футбол поздно, в 11 лет. До этого занимался рукопашным боем, что очень помогало постоять за себя во дворе. Плюс отца моего многие знали. Проблем не было. Не могу сказать, что мне было тяжело. Случались сложные моменты в плане финансов, но, можно сказать, у меня было счастливое детство.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
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10
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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11
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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12
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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13
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1