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«Оренбург» — «Динамо»: хозяева открыли счет

15:19
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Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев на 61-й минуте открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».

Защитник Сергей Терехов сделал навес слева, а Кулишев, опередив Антона Шунина, послал мяч головой в ворота.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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