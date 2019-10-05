«Оренбург» — «Динамо»: хозяева открыли счет
15:19
Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев на 61-й минуте открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».
Защитник Сергей Терехов сделал навес слева, а Кулишев, опередив Антона Шунина, послал мяч головой в ворота.
? Артем Кулишев забивает гол после выхода на замену.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #ОренбургДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
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