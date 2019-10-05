Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев на 61-й минуте открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Динамо».

Защитник Сергей Терехов сделал навес слева, а Кулишев, опередив Антона Шунина, послал мяч головой в ворота.

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