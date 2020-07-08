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«Оренбург» — ЦСКА: видеотрансляция матча в 18.00

8 июля 2020, 15:45
«Оренбург» примет ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Оренбург» примет ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В среду, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Армейцы продолжают борьбу за лучшее место в еврокубках, а «Оренбург» пытается сохранить место в чемпионате страны — команда идет на последнем месте в таблице.

Следить за матчем «Оренбург» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Оренбург» — ЦСКА

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