«Оренбург» — ЦСКА: видеотрансляция матча в 18.00
8 июля 2020, 15:45
В среду, 8 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Армейцы продолжают борьбу за лучшее место в еврокубках, а «Оренбург» пытается сохранить место в чемпионате страны — команда идет на последнем месте в таблице.
Следить за матчем «Оренбург» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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