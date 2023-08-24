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Сегодня, 17:30

«Оренбург» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча РПЛ

Канал «Матч Премьер» покажет матч 6-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА 25 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Брайан Мансилья.
Брайан Мансилья.
Фото ФК «Оренбург»

25 августа, в пятницу, «Оренбург» дома примет ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию «Оренбург» — ЦСКА. Эфир начнется в 17.25.

«Оренбург» с одним баллом занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после пяти туров. Московская команда располагается на пятой строчке с 9 баллами.

В последний раз «Оренбург» и ЦСКА играли друг с другом 27 июля 2023 года. Тогда красно-синие разгромили противника со счетом 6:0 в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

РПЛ: расписание и трансляции матчей 6 тура чемпионата России

Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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