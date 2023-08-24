Хусаинов считает, что судьи подставили Безбородова
Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о назначении Владислава Безбородова и Сергея Иванова на шестой тур РПЛ.
Оба арбитра пропустили три тура чемпионата России из-за скандала после игры 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3).
«Когда все это случилось, для меня было очевидно, что это хорошо спланированная акция по уничтожению Безбородова со стороны руководства судейской коллеги. А исполнителем был Сереженька Иванов. Ошибки все совершают. Но есть ошибки в злоупотреблении, а есть человеческий фактор. Иванов косячит прилично, а ему все прощают: «Ты посиди чуть-чуть, а потом мы тебя вернем, но ты это сделай». А Безбородов представляет опасность, потому что он авторитет, он умеет судить. Поэтому в том злопамятном матче его заставили подойти к ВАР, чтобы успеть сказать команду сверху. А после игры сказали, что это по рекомендации ФИФА. Видео используется, чтобы снять или ужесточить наказание. А здесь — «нужна красная карточка», — приводит «Спорт День за Днем» слова Хусаинова.
Иванов назначен главным арбитром матча 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика». Безбородов будет работать ВАР на игре «Сочи» — «Локомотив».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0