Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Арсенала» на матч 21-го тура Тинькофф — чемпионата России. С первых минут в составе хозяев на поле появится нападающий Мамаду Силла.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Куат, Деспотович, Силла. Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Фамейе.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко. Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев, Кангва Эванс, Минаев.