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«Оренбург» — «Арсенал»: Силла выйдет с первых минут в атаке хозяев

12:49
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Арсенала» на матч 21-го тура Тинькофф — чемпионата России. С первых минут в составе хозяев на поле появится нападающий Мамаду Силла.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Алвеш, Куат, Деспотович, Силла. Запасные: Довбня, Руденко, Зотов, Козлов, Лапшов, Готлиб, Кулишев, Черных, Шкофлек, Рогич, Чуканов, Фамейе.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко. Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Денисов, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев, Кангва Эванс, Минаев.

Оренбург — Арсенал Т

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