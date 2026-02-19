«Оренбург» арендовал форварда «Ахмата» Эль-Махрауи

«Ахмат» объявил о переходе нападающего Анаса Эль-Махрауи в «Оренбург» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Эль-Махрауи перешел в «Ахмат» из марокканского «Мекнеса» в сентябре 2025 года. На счету 24-летнего форварда пять матчей за грозненцев.