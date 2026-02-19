«Рубин» объявил о переходе хавбека сборной Албании Грипши

Полузащитник «Астаны» Назми Грипши перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба казанской команды.

28-летний албанец подписал контракт до конца сезона-2028/29. Он будет играть под 11-м номером.

Ранее Грипши выступал за «Теуту», «Скендербеу» и «Балкани». На его счету 1 матч за сборную Албании.

За «Астану» полузащитник провел 53 игры, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.