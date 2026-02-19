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Кирилл Глебов вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг Европы

Руслан Минаев
Кирилл Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов занял восьмое место в рейтинге лучших крайних форвардов в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия).

Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES). Показатель Глебова составил 0,50 голевого действия в среднем за 90 минут.

Рейтинг CIES:

1. Мика Годтс («Аякс») — 0,88

2. Керим Алайбегович («Зальцбург») — 0,63

3. Мамаду Диакон («Брюгге») — 0,61

4. Франц Этан Мейхтри («Тун») — 0,61

5. Жеовани Кенда («Спортинг») — 0,60

6. Принс Амоако Джуниор («Норшелланн») — 0,55

7. Виллиам Гомес («Порту») — 0,51

8. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 0,50

9. Эсмир Байрактаревич (ПСВ) — 0,48

10. Николаус Вурмбранд («Рапид») — 0,45

Глебову 20 лет. Он выступает за ЦСКА с 2023 года, завоевав с командой два Кубка России и один Суперкубок. В текущем сезоне на счету вингера 23 матча и шесть забитых мячей. Он также провел два матча за сборную России.

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Кирилл Глебов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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