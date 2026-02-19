Кирилл Глебов вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг Европы

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов занял восьмое место в рейтинге лучших крайних форвардов в возрасте до 21 года, выступающих вне пяти сильнейших европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия).

Рейтинг составлен Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES). Показатель Глебова составил 0,50 голевого действия в среднем за 90 минут.

Рейтинг CIES:

1. Мика Годтс («Аякс») — 0,88

2. Керим Алайбегович («Зальцбург») — 0,63

3. Мамаду Диакон («Брюгге») — 0,61

4. Франц Этан Мейхтри («Тун») — 0,61

5. Жеовани Кенда («Спортинг») — 0,60

6. Принс Амоако Джуниор («Норшелланн») — 0,55

7. Виллиам Гомес («Порту») — 0,51

8. Кирилл Глебов (ЦСКА) — 0,50

9. Эсмир Байрактаревич (ПСВ) — 0,48

10. Николаус Вурмбранд («Рапид») — 0,45

Глебову 20 лет. Он выступает за ЦСКА с 2023 года, завоевав с командой два Кубка России и один Суперкубок. В текущем сезоне на счету вингера 23 матча и шесть забитых мячей. Он также провел два матча за сборную России.