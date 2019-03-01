"Оренбург" - "Анжи": почему отменен гол хозяев?

На 8-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Анжи" мяч после удара Сутормина и рикошета от одного из игроков махачкалинской команды залетел в ворота гостей.

На 8-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Анжи" мяч после удара Алексея Сутормина и рикошета от одного из игроков махачкалинской команды залетел в ворота гостей. Однако после непродолжительной паузы арбитр Василий Казарцев взятие ворот отменил.

Произошло это из-за того, что второй ассистент Дмитрий Чельцов определил положение "вне игры" у шестого номера "Оренбурга" Силвие Бегича, который в момент удара Сутормина действительно находился за линией офсайда. Казарцев, судя по всему, получив сигнал от помощника, решил, что Бегич активно участвовал в игре и извлек выгоду из своего расположения на поле, помешав вратарю.

Решение выглядит спорным, так как непосредственно в момент удара по воротам Бегич не перекрывал обзор Дюпину и никак ему не мешал. Но ситуация получилась сложной, и, предположу, что руководство судейского корпуса Казарцева поддержит. (Александр Бобров)