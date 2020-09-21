Ордец открыл счет в матче «Динамо» — «Ахмат»
20:52
В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» Иван Ордец вывел вперед москвичей на первой компенсированной минуте ко второму тайму.
После подачи с углового с левого фланга украинский защитник выиграл борьбу в воздухе и с рикошетом от ноги Нижича отправил мяч в левый угол. Счет в матче стал 1:0.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи