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Ордец открыл счет в матче «Динамо» — «Ахмат»

20:52
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В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» Иван Ордец вывел вперед москвичей на первой компенсированной минуте ко второму тайму.

После подачи с углового с левого фланга украинский защитник выиграл борьбу в воздухе и с рикошетом от ноги Нижича отправил мяч в левый угол. Счет в матче стал 1:0.

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