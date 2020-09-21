В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Ахматом» Иван Ордец вывел вперед москвичей на первой компенсированной минуте ко второму тайму.

После подачи с углового с левого фланга украинский защитник выиграл борьбу в воздухе и с рикошетом от ноги Нижича отправил мяч в левый угол. Счет в матче стал 1:0.