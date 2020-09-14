Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 7-го тура Тиньфкофф — РПЛ с «Локомотивом» (0:0) сказал, что не считает возможное приобретение нового форварда решением проблем в атаке. Дончане провели в этом чемпионате только четыре гола.

— Беспокоило бы, что мало забиваем, если бы играли без моментов. Только игра с «Динамо» (в этом плане) вызвала беспокойство, — сказал Карпин в послематчевом комментарии для прессы.

— У Шомуродова появился комплекс из-за длинной серии без голов?

— Надеюсь, нет.

— Полоз пока не столь опасен в атаке. Как оцените его состояние?

— Он не играл больше получаса ни в одном матче. Когда выйдет в стартовом составе — будем давать оценки. Пока еще рано.

— Многие ждут голов от Хасимото. Почему он сегодня не вышел на поле?

— У него были проблемы с коленом.

— «Локомотив» играл хуже «Ростова», но ваша команда вновь не забивает. Может быть, нужен еще один форвард?

— Если будет еще один форвард, допустим, он тоже не будет забивать. Опять будете просить еще одного приобрести? Дело в реализации моментов. (Артем Агапов)