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Опубликовано видео драки болельщиков «Крыльев» и «Рубина»

10:59
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В интернете появилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина» во время матча 15-го тура чемпионата России (0:0). Его опубликовал сайт 63.ru.

Указано, что драка произошла в подтрибунном помещении во время второго тайма.

— Самарские ребята подорвались с рядов прямо во время второго тайма, — сказал очевидец событий. — Словно волна пошли на фанатов «Рубина». Еле сдержала и тех и других полиция. Хотя без кулачных боев не обошлось

Ранее стало известно, что между фанатами клубов на стадионе произошел конфликт из-за оскорбительных баннеров.

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https://63.ru/text/incidents/66295135/

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