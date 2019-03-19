ОНК намерен обратиться в прокуратуру с просьбой допустить к Кокорину в СИЗО врачей "Зенита"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил "СЭ", что собирается обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой допустить к форварду "Зенита" Александру Кокорину клубных врачей.

Футболист, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий заключены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка" в октябре 2018 года после участия в двух драках, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В начале февраля адвокаты Кокорина заявили, что тот может стать инвалидом, поскольку в тюрьме не может проходить квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

- Собираемся обратиться в городскую прокуратуру с просьбой допустить к Кокорину врачей "Зенита". Со своей стороны мы готовы оказать всевозможное содействие, так как право на получение медицинской помощи закреплено в Конституции РФ, - сказал Мельников. - Мы уведомили адвоката Кокорина, что вопрос о допуске докторов к игроку перешел от следователя к прокуратуре Москвы, поскольку дело передано туда на утверждение. Думаю, что нам должны пойти навстречу, поскольку прокуратура -ведомство, которое следит за соблюдением закона. Понятно, что в системе УФСИН нет специалистов по спортивной медицине, а Александр ранее заявлял нам с коллегами, что его травму хорошо знают врачи "Зенита", логично, что именно они следили за восстановлением форварда. Я запросил у адвоката необходимую форму обращения, как только получу ее, оперативно направлю запрос в прокуратуру с просьбой оказать содействие в допуске квалифицированных медицинских сотрудников к Александру. (Иван Торопцев)