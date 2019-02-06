"Он явился в суд добровольно!" Судья прервала речь адвоката Кокорина

Сейчас в московском Тверском районном суде рассматривается ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Они обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

"Каждый довод в пользу избрания меры пресечения должен быть доказан. Нам говорят, что подзащитный может скрыться. Но это не так. Мой подзащитный добровольно явился в ГСУ города Москвы, а потом сдал заграничный паспорт. Люди явились добровольно! Может продолжать преступную деятельность? Ничем не подтверждено. Давление на следствие? Такой довод обычно подтверждается показаниями свидетелей об угрозах. Ничем это не доказано! Предварительное следствие окончено!", сказал адвокат Андрей Ромашов.

Долгий монолог адвоката Ромашова прерывает судья. Говорит, что на данной стадии нельзя оценивать доказательность обвинения и правдивость показаний. Его поддерживают другие защитники.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!