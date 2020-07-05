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«Он сам не объяснит». Мусаев призвал не ругать Газинского за результативную ошибку

5 июля 2020, 23:30
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после окончания матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:4) заявил, что не стоит винить полузащитника Юрия Газинского за ошибку, которая привела к первому голу питерцев.

— Очень трудно играть с такой командой, допуская столько ошибок, — рассказал Мусаев «Матч Премьер». — Пропускали легкие голы. Так что заслуженный результат.

Ошибка Газинского? Он сам не объяснит. Его нельзя винить — каждый из нас может ошибиться.

Краснодар — Зенит

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