«Он сам не объяснит». Мусаев призвал не ругать Газинского за результативную ошибку
5 июля 2020, 23:30
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после окончания матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:4) заявил, что не стоит винить полузащитника Юрия Газинского за ошибку, которая привела к первому голу питерцев.
— Очень трудно играть с такой командой, допуская столько ошибок, — рассказал Мусаев «Матч Премьер». — Пропускали легкие голы. Так что заслуженный результат.
Ошибка Газинского? Он сам не объяснит. Его нельзя винить — каждый из нас может ошибиться.
? Сердар Азмун воспользовался ошибкой Юрия Газинского и точным ударом открыл счет.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 5, 2020
? #КраснодарЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/4KqmbkVtvC
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...