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«Он любил вставить пистонов». Братья Миранчуки попрощались с Семиным

21:20
Юрий Семин с братьями Миранчуками. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин с братьями Миранчуками. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Братья Алексей и Антон Миранчуки попрощались с бывшим главным тренером Юрием Семиным. Сегодня у специалиста истекает срок соглашения, с 1 июня команду примет Марко Николич. «Локо» запустил акцию «Спасибо, Палыч», в рамках которой футболисты команды прощаются со специалистом.

— Он эмоциональный, любил вставить пистонов! — цитирует официальный сайт «Локо» Алексея Миранчука. — Самый запоминающийся момент? Когда мы с Юрием Палычем пошли на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона». У меня тогда была травма, а у Юрия Палыча два билета. Он знал, что нам нравится «Барселона», поэтому пригласил меня. Мы прекрасно провели время, была хорошая игра. Ели немецкие сосиски. А на следующий день обыграли «Байер».

Юрий Палыч все время говорил про шипы. Он любил высокие железные, а я отдавал предпочтение обычным 13-шиповкам. Потом сказал: «Юрий Палыч, давайте договоримся, что если я забиваю в 13-шиповках, то ничего не меняем. Я забил, и с тех пор Юрий Палыч стал менее требовательным к этому.

— Юрий Палыч — очень эмоциональный человек. Всегда знал, когда прикрикнуть, а когда поддержать. У него всегда был баланс. Был очень требовательным к нам, что помогло в становлении футболистами. Найти подход к игрокам — тонкий момент.

Юрий Палыч, спасибо вам за все, что вы сделали для нас, для «Локомотива»! Мы будем скучать! Надеюсь, что в ближайшем будущем увидимся!

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22178

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