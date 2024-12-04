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Сегодня, 09:50

Тетрадзе: «Краснодар» — команда восхищения и разочарования»

Диана Андрющенко
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Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Самое яркое событие, что «Краснодар» одержал 11 побед подряд в чемпионате. А под конец они что-то начали очки терять. Команда восхищения и разочарования этого чемпионата. Был такой всплеск, клуб почувствовал уверенность, дух победителя появился. И тут такой резкий спад произошел. Неожиданно для всех «Спартаку» проиграли (0:3). Вот это разочаровало», — цитирует Тетрадзе Legalbet.ru.

В последних трех матчах «быки» дважды сыграли вничью (с «Химками» 2:2 и с «Рубином» 1:1) и проиграли «Спартаку» (0:3).

«Краснодар» после 17 туров с 38-ю очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.

Источник: Legalbet.ru
Омари Тетрадзе
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
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