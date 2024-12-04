Тетрадзе: «Краснодар» — команда восхищения и разочарования»

Экс-футболист сборной России Омари Тетрадзе высказался об игре «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Самое яркое событие, что «Краснодар» одержал 11 побед подряд в чемпионате. А под конец они что-то начали очки терять. Команда восхищения и разочарования этого чемпионата. Был такой всплеск, клуб почувствовал уверенность, дух победителя появился. И тут такой резкий спад произошел. Неожиданно для всех «Спартаку» проиграли (0:3). Вот это разочаровало», — цитирует Тетрадзе Legalbet.ru.

В последних трех матчах «быки» дважды сыграли вничью (с «Химками» 2:2 и с «Рубином» 1:1) и проиграли «Спартаку» (0:3).

«Краснодар» после 17 туров с 38-ю очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл.