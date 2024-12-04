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Сторожук считает, что Агкацев может попробовать свои силы в Европе, как Сафонов

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о карьерных перспективах голкипера «быков» Станислава Агкацева.

«Тренерский штаб должен выбирать, на кого рассчитывают, но все же первый номер на данный момент в сборной — Матвей Сафонов.

Я знал его потенциал, он качественный футболист. Для меня его игра не стала удивлением. Видел, как он рос, пошагово прибавлял и подошел к основному составу. В потенциале он тоже может попробовать свои силы в европейском чемпионате, как это сделал Сафонов. Почему бы и нет?» — приводит слова Сторожука Metaratings.ru.

Агкацев представляет основную команду «Краснодара» с января 2022 года. В его активе — 44 матча, 50 пропущенных голов и 19 игр «на ноль». 15 ноября он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Брунея (11:0), сыграв 45 минут.

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
Александр Сторожук
Станислав Агкацев
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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