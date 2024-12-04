Сторожук считает, что Агкацев может попробовать свои силы в Европе, как Сафонов

Экс-главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал о карьерных перспективах голкипера «быков» Станислава Агкацева.

«Тренерский штаб должен выбирать, на кого рассчитывают, но все же первый номер на данный момент в сборной — Матвей Сафонов.

Я знал его потенциал, он качественный футболист. Для меня его игра не стала удивлением. Видел, как он рос, пошагово прибавлял и подошел к основному составу. В потенциале он тоже может попробовать свои силы в европейском чемпионате, как это сделал Сафонов. Почему бы и нет?» — приводит слова Сторожука Metaratings.ru.

Агкацев представляет основную команду «Краснодара» с января 2022 года. В его активе — 44 матча, 50 пропущенных голов и 19 игр «на ноль». 15 ноября он дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Брунея (11:0), сыграв 45 минут.