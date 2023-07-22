Мартынович: «Чемпионство «Зенита»? Интрига в РПЛ жива, питерцы могут отступиться»
Капитан «Рубина» Александр Мартынович рассказал об ожидания от нового сезона РПЛ.
— Следил ли ты за переходами в РПЛ? Были трансферы, которые удивили?
— Традиционно у нас самые громкие трансферы совершают «Зенит» и «Спартак». Эти команды можно выделить и сейчас. По остальным пока нет точного понимания — думаю, все будут вкатываться в сезон и смотреть, какие позиции требуют усиления. Трансферное окно-то открыто до сентября.
Отпечаток накладывает и то, что теперь не так легко привезти кого-то в Россию. Но, думаю, мы еще увидим хорошие сделки от «Краснодара», ЦСКА и «Динамо».
— Сезон только начинается, а все уже гадают, в каком туре «Зенит» станет чемпионом.
— Интрига жива! Понятно, что «Зенит» — серьезный клуб с большими возможностями. Но не Боги горшки обжигают. При определенных раскладах и питерцы могут оступиться. Вспомните матч за Суперкубок... Понятно, что на старте сезона команда может быть не в оптимальной форме, но в целом я не увидел какого-то преимущества ["Зенита"]. Мы видим, что «Спартак» хочет навязать им конкуренцию. Да и ЦСКА не останется в стороне.
— А что ждать от «Рубина»?
— Мы много работали над быстрым отбором после потерь мяча — хочется играть агрессивно, быть заряженными на борьбу и результат. Если выложимся в каждом матче и покажем то, что отрабатывали на тренировках, результат придет!
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1