Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» разгромить «Спартак» из Суботицы
В товарищеском матче «Крылья Советов» обыграли сербский «Спартак» из Суботицы со счетом 5:0.
В составе победителей голом отличился 16-летний нападающий Сергей Пиняев, который 17 мая объявил об уходе из «Чертаново». Ранее появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».
Товарищеские матчи. Клубы
«Спартак Сб» — «Крылья Советов» — 0:5 (0:3)
Голы: Липовой, 23 (0:1). Полуяхтов, 36 (0:2). Витюгов, 40 (0:3). Пиняев, 47 (0:4). Капетанович, 70 (0:5).
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Just ТИХОНОВ
Ладно, что у нас, самарцев, есть Крылья! Такая отдушина после никчемного Евро! Трое просматриваемых забили, ждём дальнейших успехов
22.06.2021
dintos
Давай,Серёжа,подрастай быстрее и становись супер-звездой.Одна надежда на тебя...
22.06.2021