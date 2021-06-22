Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» разгромить «Спартак» из Суботицы

В товарищеском матче «Крылья Советов» обыграли сербский «Спартак» из Суботицы со счетом 5:0.

В составе победителей голом отличился 16-летний нападающий Сергей Пиняев, который 17 мая объявил об уходе из «Чертаново». Ранее появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак Сб» — «Крылья Советов» — 0:5 (0:3)

Голы: Липовой, 23 (0:1). Полуяхтов, 36 (0:2). Витюгов, 40 (0:3). Пиняев, 47 (0:4). Капетанович, 70 (0:5).