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Гол Пиняева помог «Крыльям Советов» разгромить «Спартак» из Суботицы

20:50
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В товарищеском матче «Крылья Советов» обыграли сербский «Спартак» из Суботицы со счетом 5:0.

В составе победителей голом отличился 16-летний нападающий Сергей Пиняев, который 17 мая объявил об уходе из «Чертаново». Ранее появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак Сб» — «Крылья Советов» — 0:5 (0:3)

Голы: Липовой, 23 (0:1). Полуяхтов, 36 (0:2). Витюгов, 40 (0:3). Пиняев, 47 (0:4). Капетанович, 70 (0:5).

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18914

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