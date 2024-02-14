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14 февраля, 08:47

Ольга Смородская: «Ситуация с Дзюбой выглядит очень странно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с форвардом железнодорожников Артемом Дзюбой.

Он пропустил второй сбор «Локомотива» в ОАЭ. 10 февраля начался третий сбор, и Дзюбы там тоже нет. «СЭ» сообщал, что форвард по медицинским показаниям тренируется по индивидуальной программе на базе в Баковке.

«Это выглядит очень странно. Думаю, что причины такие, что его хотят продать, расторгнуть. Он не готов к сезону. Что вы?! Сейчас идет серьезная подготовка. Сможет Дзюба набрать четыре результативных действия для продления контракта? Думаю, что нет. Дзюба не потянет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Он будет продлен, если Дзюба наберет 12 результативных действий.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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