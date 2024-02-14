Ольга Смородская: «Ситуация с Дзюбой выглядит очень странно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с форвардом железнодорожников Артемом Дзюбой.

Он пропустил второй сбор «Локомотива» в ОАЭ. 10 февраля начался третий сбор, и Дзюбы там тоже нет. «СЭ» сообщал, что форвард по медицинским показаниям тренируется по индивидуальной программе на базе в Баковке.

«Это выглядит очень странно. Думаю, что причины такие, что его хотят продать, расторгнуть. Он не готов к сезону. Что вы?! Сейчас идет серьезная подготовка. Сможет Дзюба набрать четыре результативных действия для продления контракта? Думаю, что нет. Дзюба не потянет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Он будет продлен, если Дзюба наберет 12 результативных действий.