Деменко: «Не верю, что «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о борьбе в РПЛ во второй части сезона.

«Нас точно ожидает интересная вторая часть сезона. Уже никто не может сказать, что «Зенит» играет сильнее всех. А какая будет борьба за выживание! Разве сейчас кто-то уверенно назовет те клубы, которые вылетят? Это крайне сложно сделать. Я уверен, что «Балтика» и «Сочи» способны уйти с последних мест турнирной таблицы. Также будет очень интересна и борьба за третье место, там целый ряд команд могут взять бронзу. Сможет ли «Спартак» навязать им борьбу за чемпионство? Я в это не верю, все же у команды не было стабильности, но сейчас все коллективы находятся на сборах, и если удачно стартовать после перерыва, при условии что конкуренты потеряют очки, то ситуация может измениться. Но лично я в чемпионство «Спартака» в этом сезоне все равно не верю», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.