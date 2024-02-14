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14 февраля, 08:30

Деменко: «Не верю, что «Спартак» в этом сезоне станет чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о борьбе в РПЛ во второй части сезона.

«Нас точно ожидает интересная вторая часть сезона. Уже никто не может сказать, что «Зенит» играет сильнее всех. А какая будет борьба за выживание! Разве сейчас кто-то уверенно назовет те клубы, которые вылетят? Это крайне сложно сделать. Я уверен, что «Балтика» и «Сочи» способны уйти с последних мест турнирной таблицы. Также будет очень интересна и борьба за третье место, там целый ряд команд могут взять бронзу. Сможет ли «Спартак» навязать им борьбу за чемпионство? Я в это не верю, все же у команды не было стабильности, но сейчас все коллективы находятся на сборах, и если удачно стартовать после перерыва, при условии что конкуренты потеряют очки, то ситуация может измениться. Но лично я в чемпионство «Спартака» в этом сезоне все равно не верю», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: РБ Спорт
Максим Деменко
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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10
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11
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12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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