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Семин назвал чемпионаты, которые бы подошли Кварацхелии

13:56
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где бы полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия мог продолжить карьеру.

«Я бы не сказал, что «Милан» сильнее. Думаю, там Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку в «Аталанте». Но чемпионат Италии очень сложный. Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды», — цитирует Семина RT.

В нынешнем сезоне 20-летний грузин принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/849939-syomin-evropa-chempionat-kvaracheliya

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