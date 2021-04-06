Семин назвал чемпионаты, которые бы подошли Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где бы полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия мог продолжить карьеру.

«Я бы не сказал, что «Милан» сильнее. Думаю, там Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку в «Аталанте». Но чемпионат Италии очень сложный. Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды», — цитирует Семина RT.

В нынешнем сезоне 20-летний грузин принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.