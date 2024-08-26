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Сегодня, 12:55

Мостовой — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Может быть, пришло время сменить победителя»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой в комментарии «СЭ» высказал мнение о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас смотришь на таблицу — и все команды, о которых многие говорили, идут в первой пятерке. Они там и будут, так как составы и обеспечение лучше, чем у других клубов. Смена лидерства? Да, «Зенит» последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно. Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне «Зенит» потрепали, но «Краснодар» сделал им подарок», — сказал Мостовой «СЭ».

После победы над «Ростовом» «Локомотив» с 15 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 14 баллами находится на 2-м месте.

Денис Сафронов

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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Бутта Магомедов

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