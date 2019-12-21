Олег Яровинский: «У ЦСКА много лет был потолок зарплат. Уверен, что с Кучаевым все будет нормально»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский выразил уверенность, что Константин Кучаев продлит контракт с ЦСКА. Яровинский ранее занимал аналогичную должность в армейском клубе.

— В ЦСКА много лет был потолок зарплат, определенная система, — сказал Яровинский в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — По крайней мере, за все время, что я работал, только один молодой перспективный игрок не продлил контракт — Святослав Георгиевский. Уверен, что и с Кучаевым все будет нормально.

— Вы сказали про потолок, каким он был?

— У всех индивидуальный.

— Самая большая зарплата в ЦСКА, что вы давали?

— 3 миллиона евро.

— А подъемные?

— Никогда подъемных ЦСКА не давал.