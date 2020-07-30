Новичок «Рубина» Олег Шатов рассказал о том, как переходил в казанскую команду. В среду, 29 июля «Рубин» объявил о переходе 30-летнего полузащитника из «Зенита» на правах свободного агента.

— Все произошло достаточно легко, — цитирует пресс-служба «Рубина» Шатова. — Мне позвонил Леонид Викторович Слуцкий, которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я еще был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА, но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь. В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное — я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в «Рубин». Все хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, все прошло тихо, гладко (смеется).