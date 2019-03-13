Олег Корнаухов: "Необходимо воспитать игроков, которые будут конкурентоспособными в основе ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА, а ныне директор детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) красно-синих Олег Корнаухов рассказал о работе в новой для себя должности, сообщает официальный сайт армейцев.

Корнаухов стал директором ДЮСШ в декабре 2018-го. 44-летний россиянин выступал в составе ЦСКА с 1998 по 2003 год. Вместе с армейцами становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.

– Самая главная задача – воспитывать игроков, которые будут конкурентоспособными в главной команде, либо чтобы их уровень позволял играть за другие команды высшей или первой лиги. Понятно, что все футболисты, которые выходят из школы, не могут попасть в главную команду. Но если один-два с выпускного возраста попадают, значит, школа работает качественно.



Мы помогаем ребятам развиваться, и моя работа – все организовать. Тренеры, преподаватели, воспитатели и все сотрудники школы должны быть этому подчинены. Школа должна работать как часы, развиваться, расти и быть лучшей в стране. Олег Геннадьевич Малюков проделал огромную работу, благодаря чему кардинальных перемен не требуется.



Нам нужно стремиться к тому, чтобы в школе все делалось с улыбкой и хорошим настроением. Иногда дети приходят на тренировки, как на работу. Такого быть не должно. Они должны хотеть сюда приходить, общаться, тренироваться, чтобы это было им в радость. Понятно, что футбол – это их профессия, но сейчас они в таком возрасте, когда занятия футболом и посещение академии должны нести положительные эмоции, – цитирует Корнаухова пресс-служба ЦСКА.

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