Олег Кононов: "У вас как мантра - в каждой игре у "Спартака" проблемы"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 24-го тура премьер-лиги против "Енисея" заявил, что у его команды хватает сил на оба тайма.

- У нас работа продолжается, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Проигрыш неприятен, но чем быстрее мы отойдем, тем лучше будет для всех нас. Один день поговорили об игре с "Ростовом", а дальше готовились к "Енисею".

Второй тайм? У нас все хватает. Как у всех команд, бывают временные отрезки. У вас как мантра - в каждой игре проблемы у "Спартака". Проблема была одна - мы не смогли забить. Праздник? Нас не расслабляет, а мотивирует. Болельщики искренне верят в нас и будут поддерживать.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Енисей" с 13 баллами располагается на последней строчке.

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