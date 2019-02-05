Олег Кононов - о ничьей "Спартака" с "Марибором": "Мы доминировали, но хотелось больше опасных моментов"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги контрольного матча против "Марибора" на сборах в Белеке (1:1). По словам специалиста, команда владела преимуществом, но допускала ошибки возле чужой штрафной.

– Мы доминировали в игре, имели превосходство во владении мячом, в создании опасных моментов, – сказал Кононов. – Кроме первых минут активности, соперник себя не так показал – у нас была задача гасить их атаки на чужой половине поля, и ребята это старались делать. В средней зоне за счет этого мы в большинстве своем выигрывали мячи и стремились проводить быстрые или же позиционные атаки. По структуре игры, по тому, что я требовал, в принципе, ребята справились. За исключением того, что все-таки хотелось бы больше опасных моментов и качество выше, в первую очередь в техническом плане – многие атаки срывались из-за того, что перед штрафной теряли мячи. Но в целом для первой игры на этом сборе нормально. Мы увеличили нагрузки, проводим двухразовые тренировки, работаем в плановом режиме.

– Вы сказали, что оставите с командой двух-трех молодых игроков, а остальные уедут 7 февраля.

– Завтра еще один матч, посмотрим, кого оставим. Задействуем группу игроков – как молодых, так и из тех, кто сегодня выходил на поле. Они тоже получат нагрузку. Определим, кто из молодых останется на этом сборе и поедет на четвертый. При этом футболисты, которые вызываются в сборную U19, будут отданы в "Спартак-2" и останутся готовиться на Кипре. Кроме Игнатова, он остается с нами. (Артем Агапов)