Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 25-го тура чемпионата России (0:3).

- Виновна вся команда и, конечно, как главный тренер, не снимаю с себя ответственноти за игру и за результат, - сказал Кононов. - Конечно, всегда, когда проигрывает команда, виноват главный тренер. У нас были проблемы до игры. Из-за травм не играли три игрока, мы первый раз играли в таком сочетании в защите. Были на первых минутах моменты, когда позиционно не так удачно играли.

- Каков ваш вклад в сегодняшнюю победу "Арсенала"? Можно ли сказать, что "Арсенал" играл на багаже Кононова?

- Я вообще не понимаю, что за багаж. Да, какое-то время я работал с "Арсеналом", собирал футболистов. Но это не я, это весь клуб, а потом была работа другого тренера. Он замечательно отработал, заслуженная победа.

- В чем "Арсенал" стал сильнее после вашего ухода?

- В результатах. Команда не пропускает, играет более прагматично, отдает территорию соперника и проводит контратаки. Я играл немного выше, из-за этого были игры, где мы пропускали много мячей, но тогда команда только строилась.