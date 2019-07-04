Олег Кононов: "Игроки впервые почувствовали те нагрузки, которые мы давали"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер с "Краснодаром" (1:2) подвел итоги турнира.

– Результат плохой. Мы не выиграли турнир. Но что касается игры, прогресса, мы выходим на определенный уровень.

– В каких матчах "Спартак" играл лучше всего?

– Второй тайм с "Ростовом". Определенные моменты игры с ЦСКА. Во встрече с "Краснодаром" первый тайм был неплохой, во втором – понравились определенные моменты игры. Наши футболисты впервые почувствовали те нагрузки, которые мы давали.

Они почувствовали, что такое нагрузки на самом деле и как играть и добиваться результата на тяжелых ногах. И при тяжелой голове, наверное. Мне было очень интересно посмотреть на каждого из них, как игроки справлялись с этим.

– И как?

– По-разному. (Гоша Чернов)

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