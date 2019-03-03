Олег Кононов: "Глушаков готов играть, его нет в старте по другим причинам"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" заявил, что хавбек Денис Глушаков отсутствует в стартовом составе красно-белых не по причине неготовности. 52-летний специалист добавил, что его подопечным предстоит матч с хорошей командой.

- Начало футбольного года, чемпионат в разгаре, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Идет уже второй круг. Самое главное, что мы играем дома с хорошей командой. Мы находимся рядом в турнирной таблице. "Краснодар"? Я менее слежу сейчас за этой командой. Больше за "Спартаком".

Товарищеские матчи? Мы увеличили нагрузки, в Дохе было другое направление тренировок. Я смотрел на каждого из игроков, менял позиции. Главное было - готовность игрока перед стартом чемпионата.

Отсутствие Глушакова в старте? Денис готов, его по другим причинам нет в старте. Я просматриваю игрока с разных сторон и с учетом соперника. Хорошо, что у меня есть выбор.

Все о чемпионате России - здесь