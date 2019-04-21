Олег Кононов: "Что с Глушаковым? Ничего, он тренируется"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов объяснил, почему не выпустил на поле в матче с "Енисеем" (2:0) Дениса Глушакова.

– Вопрос по Фернанду. Он играл не непривычной позиции…

– Для него это была новая роль, он исполнял позицию десятки. Он давно не играл на этой позиции, еще со времен Бразилии. Для него была первая игра, но он сразу должен был показать результат. Думаю, через тренировки и игры он придет в норму, и все его штрафные будут залетать туда, куда нужно. Может, с Джикией мог бы поменяться раз.

– Что с Глушаковым?

– Ничего. Тренируется. Разумеется, он не вышел по тактическим соображениям. Я хотел выпустить Мишу Игнатова. Он хорошо работает, хорошо тренируется. Я должен был дать ему шанс в игре. (Александр Рогулев)​