Олег Кононов: "Больше люблю соревновательный период"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов признался, что больше любит соревновательный период. 52-летний специалист добавил, что сборы необходимы для того, чтобы наиграть определенные взаимодействия в команде.

- Турнир в Катаре? Безусловно, нам помогает дополнительное внимание, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Хочу поблагодарить за организацию этого турнира. Участие в нем дает нам отличные спарринги с командами, с которыми мы играем в премьер-лиге. Уровень команд высокий. Сбор проходит на замечательных полях.

Что такое сбор для тренера? Я больше люблю соревновательный период, где чувствуется напряжение и турнирная составляющая. Это позволяет постоянно быть в тонусе,работать на то, чтобы выиграть матч. Предсезонное время также должно быть проведено эффективно, чтобы команда хорошо играла в чемпионате. Сборы полезны для того, чтобы наиграть определенные взаимодействия. Командные и индивидуальные. А также посмотреть позиции для футболистов.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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