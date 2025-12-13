Олег Иванов: «От Барко «Спартак» зависит больше, чем от Жедсона или Маркиньоса»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру аргентинского полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Спартак» пока разочаровывает. Связываю это с тем, что не в оптимальных кондициях Барко. А от него команда зависит больше, чем от Жедсона или Маркиньоса. Когда аргентинец в порядке, ведет игру — тогда и у «Спартака» все получается.

К сожалению, нынешний Барко и прошлогодний — небо и земля. Почему? Во-первых, соперники уже детально к нему готовятся, плотнее опекают — и на поле, конечно, стало сложнее. Во-вторых, вспыхнули разговоры, что игрок близок к возвращению в Южную Америку, на него претендуют несколько клубов... Это отвлекает», — написал Иванов для «СЭ».