Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Олег Иванов — о «Балтике»: «Было бы здорово, если бы она включилась в гонку за титул и повторила путь «Лестера»

Олег Иванов
Колумнист

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру «Балтики» в сезоне-2025/26.

«Главная сенсация сезона со знаком плюс — «Балтика». Тут сразу все сошлось: вера игроков в идею тренера, Андрея Талалаева, которого слушаются беспрекословно, хорошая функциональная подготовка и удачный старт, придавший уверенность каждому — от вратаря Бориско до форварда Хиля.

За 18 туров «Балтика» пропустила лишь семь мячей (лучший показатель в лиге!) и провела 12 сухих матчей. При этом — никаких «автобусов»! Команда играет в высокоинтенсивный вертикальный футбол. В обороне отрабатывают все без исключения, за счет прессинга и жестких единоборств стараются максимально отодвинуть игру от собственных ворот. Еще Талалаев требует быть первым на подборах, успевать страховать партнеров, быстро вводить мяч из аута.

Такой энергозатратный футбол отнимает очень много сил. Некоторые больше 60 минут на поле не выдерживают. Но выходят свежие ребята — и «Балтика» продолжает упрямо гнуть свою линию, качество игры не проседает.

Слабые места есть у любой команды. «Балтика», разумеется, не исключение. Но пока все минусы нивелируются колоссальной работоспособностью футболистов и четким выполнением тренерской установки. Не знаю, как калининградцы проведут весенний отрезок, но было бы здорово, если бы они включились в гонку за титул и повторили путь «Лестера». Наша лига от этого только выиграет», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов заявил, что хочет видеть в &laquo;Спартаке&raquo; российского тренера.Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Талалаев
Олег Иванов (футбол)
ФК Балтика
Читайте также
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
11 шайб на двоих: ЦСКА и СКА зарубились в Москве, как в прежние времена
Казань увидела шедевр Головина. Дубль капитана принес России победу над Ираном
Популярное видео
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олег Иванов: «От Барко «Спартак» зависит больше, чем от Жедсона или Маркиньоса»

Олег Иванов — о прогрессе Бевеева: «Шатов в «Урале» провел с ним серьезную работу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости